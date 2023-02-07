Сейсмологи: во время землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра от Аравийского полуострова

Во время землетрясения в Турции Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской плиты. Об этом заявил президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли, пишет News Bulletin.
Турция, находящаяся на Анатолийской плите, сместилась от Аравийского полуострова на юго-запад. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземелетрясение» магнитудой 7,8–7,9, уточнил Дониоли. Был активирован разлом протяженностью минимум 150 километров.
Как отметил сейсмолог, смещение в три метра — это предварительная оценка. Точные измерения появятся после того, как ученые получат данные со спутника.
Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил ТАСС, что афтершоки после землетрясения в Турции могут продолжаться несколько лет. В пример он привел мощные землетрясения, произошедшие в разные годы на озере Байкал в России и озере Хубсугул в Монголии, где повторные толчки продолжались от года до двух лет.
Он пояснил, что в Турции, как и в России, создаются зоны трения между тектоническими плитами. «Есть разлом, где накопилось много деформаций, которые сейчас разгружаются таким путем», — сказал ученый.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,8 произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (что в 200 километрах севернее Газиантепа) произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.
В Турции число погибших от двух землетрясений, по последним данным, составило 3703 человека, в Сирии — 1 509. Разрушены более 2500 домов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу крупнейшей в истории страны за последние почти 100 лет: в прошлый раз серьезное землетрясение было в 1939 году в Эрзинджане.