Сейсмологи: во время землетрясения Турция сдвинулась на 3 метра от Аравийского полуострова

Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил ТАСС, что афтершоки после землетрясения в Турции могут продолжаться несколько лет. В пример он привел мощные землетрясения, произошедшие в разные годы на озере Байкал в России и озере Хубсугул в Монголии, где повторные толчки продолжались от года до двух лет.