На юге Турции и севере Сирии произошло землетрясение. Погибли более 200 человек

Ночью 6 февраля в южных провинциях Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники среди местных официальных лиц.
По данным агентства, погибли по меньшей мере 207 человек. Пострадавших более 900, из них 440 — в Турции и 516 — в Сирии.
По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Генконсульство России в Стамбуле заявило РИА «Новости», что пока не получало обращений от россиян в связи с землетрясением.
Наиболее сильно пострадали турецкие провинции Диярбакыр, Османие, Шанлыурфа и Малатья. Губернатор последней сообщил об обрушении 130 зданий. В Сирии сильнее всего землетрясение сказалось на провинциях Алеппо, Хама и Латакия.
Ситуацию усугубила паника в городах. Люди стихийно пытались покинуть районы землетрясений, препятствуя продвижению аварийных групп к завалам. В Диярбакыре спасатели заставили толпу затихнуть, чтобы услышать, зовет ли кто‑то на помощь из обрушившегося здания.
Всего, по данным турецких властей, последовало не менее 20 толчков. Они ощущались также в столице Ливана Бейруте и египетском Каире.