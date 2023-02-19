Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 40 689 человек, сообщает TRT Haber со ссылкой на главу Управления по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD) страны Юнус Сезер.
«Поисково-спасательные работы завершены в большинстве провинций. Мы продолжаем нашу работу каждый день в надежде найти выживших», — заявил он. Неделю назад было известно о 31 643 погибших в Турции.
15 февраля турецкие СМИ рассказали о спасенных, которые провели под завалами более 200 часов. Одна из них, 42-летняя Мелике Имамоглу, провела под обломками 222 часа.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.