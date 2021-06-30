Модель Эшли Морган Смитлайн подала в суд на Мэрилина Мэнсона. Она обвиняет его в сексуальном насилии

По словам Смитлайн, в течение двух лет она подвергалась сексуальному насилию со стороны Мэнсона. Девушка утверждает, что музыкант кусал и бил ее, резал ее тело ножом и засовывал свой кулак ей в рот во время секса, а также насиловал во время сна. Однажды Мэнсон сломал Смитлайн нос, а в другой раз метнул в нее нож, едва не задев им лицо, заявила модель.

Смитлайн стала уже четвертой женщиной, обратившейся с иском на Мэнсона в суд в последние месяцы. Два месяца назад модель рассказала о своих отношениях с рокером в журнале People. В интервью она назвала певца монстром.

Модель Эшли Морган Смитлайн подала в суд на рок-музыканта Мэрилина Мэнсона . Девушка обвиняет артиста в сексуальном насилии и торговле людьми. Об этом сообщил Consequence.

Во время ссор Мэнсон, как рассказала Смитлайн, мог запереть ее в «комнате для плохих девочек» — звуконепроницаемом застекленном помещении. Также артист якобы злоупотреблял алкоголем и кокаином, уговаривал подругу употреблять запрещенные вещества и заставлял смотреть сцена суицидов из фильмов.

Представители Мэнсона заявили, что в словах модели «много лжи», а отношения Мэнсона с ней «не продлились и одной недели». Однако Смитлайн предоставила People скриншоты переписок с музыкантом, продолжавшихся около двух лет и начавшихся в 2010 году. Адвокат девушки заявил, что намерен привлечь Мэнсона к ответственности за его действия.

«Я не жертва. Я чертова выжившая. Я хочу, чтобы люди знали, кто он такой, и это стоит того, если ни одна женщина больше не пострадает», — добавила Смитлайн. В судебном иске, как сообщает Rolling Stone, модель повторила свои обвинения в адрес Мэнсона.

Она рассказала, что музыкант заманил ее в Лос-Анджелес, пообещав роль в ремейке фильма «Настоящая любовь». Вскоре у девушки и Мэнсона начался роман, и Смитлайн переехала в квартиру бойфренда. После этого модель столкнулась с насилием и оскорблениями на почве еврейского происхождения.

«Посредством физического, эмоционального и словесного насилия господин Уорнер (настоящая фамилия Мэрилина Мэнсона — Прим. ред.) осуществлял полный контроль на госпожой Смитлайн до такой степени, что та стала бессильной, ей промыли мозги», — сообщается в иске.

В документе утверждается, что Мэнсон принуждал Смитлайн к просмотру детской порнографии. Это заставило модель задуматься, не хотел ли бывший возлюбленный довести ее до самоубийства. «Это было преднамеренное поведение, мотивированное сексуальными желаниями мистера Уорнера», — отмечено в иске.

В феврале актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в абьюзе. Позднее о жестокости музыканта рассказали еще несколько женщин, в том числе бурлеск-танцовщица Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов», — она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь.

Девушек, состоявших в романтических отношениях с Мэнсоном, поддержала бывшая жена певца Дита фон Тиз и его экс-невеста Роуз МакГоуэн. Обе артистки отметили, что сами не сталкивались с абьюзивным поведением рок-звезды, но верят словам пострадавших.

В мае в суд на Мэнсона подала его бывшая ассистентка Эшли Уолтерс. Она сообщила, что музыкант был пугающим и жестоким начальником, который заставлял ее работать по 48 часов, бил, сексуально эксплуатировал и поощрял домогательства к ней со стороны своих друзей. Помимо Уолтерс, в суд обратились Бьянко и еще одна неизвестная женщина.