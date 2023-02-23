После инцидента с пощечиной Уилла Смита на «Оскаре» появится «кризисная команда»

В этом году на вручении «Оскара» появится «кризисная команда», которая в режиме реального времени будет реагировать на любые инциденты на церемонии. Об этом исполнительный директор Академии Билл Крамер рассказал журналу Time.
Создать «кризисную команду» решили после скандала прошлого года, когда Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину Крису Року, пошутившему про жену актера. «Церемония прошлого года открыла нам глаза на многие вещи, которые могут произойти на „Оскаре“», — отметил Крамер.
Он пояснил, что действия «кризисной группы» будут зависеть от специфики возможного инцидента, и выразил надежду, что «ничего не произойдет» и прибегать к услугам команды не придется.
Другим способом защититься от «потенциальных сюрпризов» станет ведущий Джимии Киммел, который привык иметь дело с прямыми эфирами на ТВ. По мнению Крамера, ведущий сможет направлять кризисные моменты в нужное русло.
На прошлогодней церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил о новой прическе Джады Пинкетт Смит. Ей пришлось побрить голову после многолетней борьбы с алопецией — заболеванием, которое привело к потере волос. Уилл Смит, муж актрисы, не удержался и вышел на сцену, где отвесил пощечину комику. На следующий день Смит извинился перед Роком, а потом и вышел из состава Американской киноакадемии. Актеру запретили посещать «Оскар» и другие мероприятия организации на 10 лет.