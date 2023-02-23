После инцидента с пощечиной Уилла Смита на «Оскаре» появится «кризисная команда»

На прошлогодней церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил о новой прическе Джады Пинкетт Смит. Ей пришлось побрить голову после многолетней борьбы с алопецией — заболеванием, которое привело к потере волос. Уилл Смит, муж актрисы, не удержался и вышел на сцену, где отвесил пощечину комику. На следующий день Смит извинился перед Роком, а потом и вышел из состава Американской киноакадемии. Актеру запретили посещать «Оскар» и другие мероприятия организации на 10 лет.