Актер снял дуэт с авторкой видео, которая предлагала «спросить неодушевленные предметы, как они к вам относятся». «Знаете ли вы, что вы можете выбрать любой объект, посмотреть на него и спросить, что он думает о вас?» — говорит тиктокерка, пока Смит внимательно смотрит в камеру. «Так, например, вы можете взять ручку и спросить ее, как она видит вас или что она думает о вас, и вы получите ответ от своей интуиции», — продолжает тиктокерка. В этот момент актер показывает на камеру статуэтку «Оскар» и внимательно смотрит на нее.