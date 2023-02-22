Уилл Смит напомнил в тиктоке о пощечине на «Оскаре». Зрители считают, что «тур извинений завершен»

На прошлогодней церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил о новой прическе Джады Пинкетт Смит. Ей пришлось побрить голову после многолетней борьбы с алопецией — заболеванием, которое привело к потере волос. Уилл Смит, муж актрисы, не удержался и вышел на сцену, где отвесил пощечину комику. На следующий день Смит извинился перед Роком, а потом и вышел из состава Американской киноакадемии. Актеру запретили посещать «Оскар» и другие мероприятия организации на 10 лет.
Событие, вызванное вспышкой гнева, стало настолько резонансным, что, возможно, запомнилось зрителям больше, чем тот факт, что Уилл Смит в тот день получил свой первый «Оскар» — за роль Ричарда Уилльямса в фильме «Король Ричард». Спустя почти год он спонтанно напомнил в тиктоке о произошедшем на 94-й церемонии вручения премии.
Актер снял дуэт с авторкой видео, которая предлагала «спросить неодушевленные предметы, как они к вам относятся». «Знаете ли вы, что вы можете выбрать любой объект, посмотреть на него и спросить, что он думает о вас?» — говорит тиктокерка, пока Смит внимательно смотрит в камеру. «Так, например, вы можете взять ручку и спросить ее, как она видит вас или что она думает о вас, и вы получите ответ от своей интуиции», — продолжает тиктокерка. В этот момент актер показывает на камеру статуэтку «Оскар» и внимательно смотрит на нее.
Большинство комментаторов поддерживает Смита и напоминает, что «жизнь, в которой мы живем, намного шире, чем момент сомнительного поведения». И считает, что актер уже искупил свою вину и его «тур извинений завершен».