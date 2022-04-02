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Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии из‑за инцидента на «Оскаре» 3:17
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Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии из‑за инцидента на «Оскаре»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:17

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Король Ричард», «Люди в черном» и «Семь жизней», вышел из состава Академии кинематографических искусств и наук США после инцидента на церемонии «Оскар». Об этом сообщил Deadline.

На церемонии вручения премии Смит ударил ведущего мероприятия — комика Криса Рока. Тот пошутил над прической жены актера, которая страдает от паталогического облысения — алопеции.

Вскоре после случившегося Смит принес извинения Року и заявил, что его поведение было «неприемлемым и не находящим оправдания». «Мне стыдно, и мои действия не демонстрировали то, каким человеком я хочу быть», — добавил актер.

Комментируя выход из состава американской киноакадемии, Смит добавил, что «предал доверие Академии» и навредил аудитории церемонии по всему миру. «Я полностью приму любые и все последствия моего поступка», — сказал он.

«Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце. Я хочу вернуть фокус тем, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она совершает для поддержки творчества», — заявил Смит.

Актер подчеркнул, что он «полон решимости сделать все возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом». «Перемены требуют время», — добавил Смит.

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