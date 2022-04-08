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Уиллу Смиту запретили посещать «Оскар» и другие мероприятия Американской киноакадемии на 10 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:39

Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать церемонию «Оскар» и любые другие ее мероприятия на 10 лет. Запрет вступил в силу 8 апреля, сообщает IndieWire.

В письмо, написанном президентом академии Дэвидом Рубином и гендиректором Доной Хадсом, выражается благодарность комику Крису Року за то, что он «сохранил самообладание в чрезвычайных обстоятельствах», а также всех всем присутствующим на церемонии «за их уравновешенность и грацию».

На церемонии вручения премии Смит ударил ведущего мероприятия Криса Рока. Тот пошутил над прической жены актера, которая страдает от паталогического облысения — алопеции.

Комик отказался подавать в полицию на Смита, а актер принес тому извинения и заявил, что его поведение было «неприемлемым и не находящим оправдания». «Мне стыдно, и мои действия не демонстрировали то, каким человеком я хочу быть», — добавил он.

Смит вышел из состава Американской киноакадемии за то, что «предал доверие Академии» и навредил аудитории церемонии по всему миру. «Я полностью приму любые и все последствия моего поступка», — сказал он.

Актер подчеркнул, что он «полон решимости сделать все возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом». «Перемены требуют времени», — добавил Смит.

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