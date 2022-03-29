Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком, которого ударил во время вручения «Оскара»

Американский актер Уилл Смит публично извинился перед ведущим церемонии вручения «Оскара-2022», комиком Крисом Роком, которого он ударил за неудачную шутку про его жену. Свое обращение Смит опубликовал в своих соцсетях.

«Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть», — написал Уилл Смит.

Церемония вручения «Оскара-2022» состоялась 28 марта. На ней Крис Рок пошутил о новой прическе Джады Пинкетт Смит. Актриса побрила голову после многолетней борьбы с алопецией — заболеванием, которое приводит к потере волос.

Ее муж Уилл Смит возмутился шутке Рока, вышел на сцену и ударил комика по лицу. Из американской трансляции вырезали следующие несколько минут, когда актер дважды прокричал Року: «Не произноси имя моей жены своим грязным ртом!»

В полиции изданию ABC News сообщили, что Крис Рок не стал обращаться к правоохранителям. В американской Киноакадемии начали расследование в связи с инцидентом.

Смит присутствовал на награждении как исполнитель главной роли в номинированном на премию «Короле Ричарде». Спустя несколько часов после инцидента он получил статуэтку как «Лучший актер».