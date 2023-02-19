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Кадыров «всерьез планирует» создать свою ЧВК после окончания госслужбы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о планах по созданию своей частной военной компании после окончания госслужбы, увидев «успехи ЧВК „Вагнер“ в зоне СВО». Намерениями он поделился в своем телеграм-канале.

«Я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров. Он считает, что основанная Пригожиным ЧВК «Вагнер» достигла «очень внушительных результатов».

Кадыров уверен, что «такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы». Рассказать о «положительных качествах своих соратников из ЧВК» могут бойцы чеченского батальона «Ахмат», уверяет он.

После начала российской военной спецоперации на территории Украины Пригожин признал, что в 2014 году он создал ЧВК «Вагнер», хотя до этого отрицал свою связь с ней.

В середине сентября 2022 года стало известно, что «Вагнер» вербует заключенных в тюрьмах для участия в военной спецоперации. После этого несколько членов Совета по правам человека просили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях это происходит. 9 февраля 2023-го Пригожин сообщил, что набор заключенных в ряды бойцов ЧВК полностью прекращен.

В январе Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. В ведомстве заявили, что группа создает трансконтинентальную угрозу, отметив ее вмешательство не только в конфликт на Украине, но и в африканских странах.

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Совет по правам человекаКазначейство США
люди
Рамзан КадыровЕвгений Пригожин
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