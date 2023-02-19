Кадыров «всерьез планирует» создать свою ЧВК после окончания госслужбы

В середине сентября 2022 года стало известно, что «Вагнер» вербует заключенных в тюрьмах для участия в военной спецоперации. После этого несколько членов Совета по правам человека просили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях это происходит. 9 февраля 2023-го Пригожин сообщил, что набор заключенных в ряды бойцов ЧВК полностью прекращен.