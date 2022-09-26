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вчера в 13:53
Пригожин признал, что в 2014 создал группу «Вагнер»
Дарья Мельникова
Сегодня в 06:51

Евгений Пригожин признал, что в 2014 создал ЧВК «Вагнер». Об этом пишут РИА «Новости».

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались „казачки“, и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих „казачков“ и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть», — рассказал бизнесмен.

Пригожин заявил, что тогда он решил самостоятельно заняться этим вопросом и найти бойцов. Он подчеркнул, что благодаря отваге и мужеству бойцов «изменилась судьба ЛНР и ДНР».

По словам предпринимателя, с 2014 года многие пытались найти компромат на «Вагнера». «Я горжусь тем, что сумел отстоять их [бойцов] право на защиту интересов своей страны. Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них и, как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки», — добавил Пригожин.

Евгений Пригожин не раз отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер». По его словам, он делал это, чтобы «не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма».

Новость дополняется.

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