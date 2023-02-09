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Евгений Пригожин заявил, что больше не набирает заключенных в «Вагнер»

Семён Гудошников
Сегодня в 09:50

Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен, сообщил Евгений Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд». Перед людьми, кто уже в ЧВК, «все обязательства выполняются», добавил он.

Так Пригожин ответил на вопрос издания Live24: «К нам в редакцию обращается большое количество заключенных. Они пишут о том, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК „Вагнер“ не ведется. И Вы сами больше не приезжаете в колонии. Так ли это?».

О том, что «Вагнер» вербует заключенных в тюрьмах для участия в военной операции на Украине стало широко известно в середине сентября 2022 года. В конце того же месяца Пригожин, неоднократно отрицавший свою причастность к ЧВК, признал, что основал ее. По словам Пригожина, он создал «Вагнер» в 2014 году, чтобы принять участие в боевых действиях на Донбассе.

Несколько членов Совета по правам человека просили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях заключенные участвуют в военной операции. Они напомнили, что заключенных можно освободить досрочно только в результате амнистии, помилования указом президента или решения суда об УДО.

В январе 2023-го Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. В ведомстве заявили, что группа создает трансконтинентальную угрозу, отметив ее вмешательство не только в конфликт на Украине, но и в африканских странах.

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Совет по правам человекаКазначейство США
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