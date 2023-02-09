Евгений Пригожин заявил, что больше не набирает заключенных в «Вагнер»

О том, что «Вагнер» вербует заключенных в тюрьмах для участия в военной операции на Украине стало широко известно в середине сентября 2022 года. В конце того же месяца Пригожин, неоднократно отрицавший свою причастность к ЧВК, признал, что основал ее. По словам Пригожина, он создал «Вагнер» в 2014 году, чтобы принять участие в боевых действиях на Донбассе.