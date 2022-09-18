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В СПЧ попросили Генпрокуратуру объяснить участие заключенных в спецоперации и уточнить, так ли это
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:18

Шесть членов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях заключенные участвуют в российской спецоперации на территории Украины и правдива ли информация об их участии. Обращение к генпрокурору Игорю Краснову опубликовано на сайте Правозащитного совета Петербурга.

Документ подписали директор информационно-аналитического центра «Сова»* Александр Верховский, ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова, основатель распущенного «Комитета против пыток»* Игорь Каляпин, журналистка и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, сооснователь некоммерческого партнерства «Славянский правовой центр» Владимир Ряховский и председатель комиссии СПЧ по политическим правам Николай Сванидзе.

Авторы обращения обратили внимание на августовский выпуск передачи «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия-1», в котором ведущий Никита Михалков рассказывает о гибели на Украине Константина Тулинова, который отправился на фронт из колонии. Режиссер добавил, что погибшего приравняли к участникам боевых действий и посмертно помиловали.

«Он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там. Он хотел искупить свою прошлую жизнь тем, чтобы оказаться там», — объяснял Михалков мотивы, по которым Тулинов, по его мнению, мог взять в руки оружие.

Авторы обращения напомнили, что заключенных можно освободить досрочно только в результате амнистии, помилования указом президента или решения суда об УДО.

В июле региональная Общественная наблюдательная комиссия опровергала мобилизацию заключенных. Однако 15 сентября издание 161.ru из Ростова-на-Дону писало со ссылкой на источники, что из местных колоний в зону боевых действий отправились сотни отбывающих наказание.

14 сентября в телеграм-канале «ВЧК ОГПУ» появилось видео с человеком, внешне похожим на бизнесмена Евгения Пригожина, который вербует одетых в форму заключенных людей в ЧВК Вагнера для участия в российской спецоперации. «Осторожно, новости» сообщали, что это происходило в колонии Йошкар-Олы. По словам вербовщика, контракты заключаются на полгода, после чего заключенных ждет помилование — «вариантов вернуться на зону нет никаких».

На следующий день пресс-служба «Конкорда» прокомментировала ролик, отметив «чудовищное» сходство «человека на видео» с владельцем компании Пригожиным: «Судя по его [„человека на видео“] риторике, он каким‑то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого, вы совершенно верно подчеркнули, <…> что у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича [Пригожина]. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи».

Спустя несколько часов «Конкорд» передала заявление самого Пригожина: «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

* «Сова» и «Комитет против пыток» признаны Минюстом России иностранными агентами

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