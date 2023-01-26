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Минфин США объявил ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией

Виктория Шанина
Сегодня в 19:04

Министерство финансов США объявило ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении американского Минфина отмечается, что группа создает трансконтинентальную угрозу. «Она несет ответственность или участвует в нападениях на женщин, детей или любых гражданских лиц путем совершения актов насилия, похищения, насильственного перемещения или нападений», — заявляет ведомство.

Министерство также ввело санкции против людей и компаний, которых подозревает в финансировании военных операций ЧВК «Вагнера», а также нескольких корпораций российского военно-промышленного комплекса.

Также в санкционный список попали глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодняшние расширенные санкции против группы „Вагнера“, а также новые санкции против их сообщников и других компаний, способствующих развитию российского военного комплекса, еще больше ограничат возможности Путина по вооружению и оснащению своей военной машины», — сказала министр финансов США Джэнет Йеллен.

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теги
Казначейство СШАМинпромторг
люди
Денис МантуровРустам МиннихановВладимир Путин
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