Минфин США объявил ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией

«Сегодняшние расширенные санкции против группы „Вагнера“, а также новые санкции против их сообщников и других компаний, способствующих развитию российского военного комплекса, еще больше ограничат возможности Путина по вооружению и оснащению своей военной машины», — сказала министр финансов США Джэнет Йеллен.