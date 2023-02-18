Талибы запретили продажу контрацептивов

По данным газеты, талибы угрожают акушеркам и заставляют аптекарей очистить полки от всех противозачаточных препаратов. «Они дважды приходили в мой магазин с оружием и угрожали, что не будут держать в продаже противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют все аптеки в Кабуле, и мы перестали продавать эти препараты и другие контрацептивы», — сказал один из владельцев магазина в городе.