Талибы запретили продажу контрацептивов

Запрещенное в России террористического движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, запретило продажу противозачаточных средств в двух главных городах страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местных фармацевтов и врачей.
По данным газеты, талибы угрожают акушеркам и заставляют аптекарей очистить полки от всех противозачаточных препаратов. «Они дважды приходили в мой магазин с оружием и угрожали, что не будут держать в продаже противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют все аптеки в Кабуле, и мы перестали продавать эти препараты и другие контрацептивы», — сказал один из владельцев магазина в городе.
Акушерка рассказала, что ей угрожали несколько раз. По ее словам, командир талибов сказал ей: «Вам не разрешается выходить на улицу и пропагандировать западную концепцию контроля над населением, это ненужная работа».
Министерство здравоохранения Талибана в Кабуле не сделало официального заявления по этому вопросу, а представитель ЮНФПА (фонд ООН в области народонаселения) в Афганистане не ответил на просьбу о комментарии.
The Guardian подчеркивает, что Афганистан — это одна из самых опасных стран в мире для родов. Каждая 14-я афганская женщина умирает по причинам, связанным с беременностью.
Придя к власти в августе 2021-го, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин. Однако затем они вводили все новые и новые запреты. Так, девушкам запретили посещать вузы, заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины и другое.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.