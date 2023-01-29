Талибы запретили вузам допускать девушек к вступительным экзаменам

Придя к власти в августе 2021-го, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин. Однако затем они вводили все новые и новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины и другое.