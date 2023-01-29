Талибы запретили вузам допускать девушек к вступительным экзаменам

Запрещенное в России террористического движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, приказало вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо Минобразования Афганистана к учебным заведениям.
Ранее талибы запретили девушкам поступать в университеты. Такое решение власти приняли менее чем через три месяца после того, как тысячи девушек и женщин сдали вступительные экзамены в университеты по всей стране.
Придя к власти в августе 2021-го, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин. Однако затем они вводили все новые и новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины и другое.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.