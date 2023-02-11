Число погибших при землетрясениях в Турции приблизилось к 22 тысячам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 21 848 человек, 80 104 человека были ранены. Его цитирует РИА «Новости».
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.
Агентство Fitch допустило, что нанесенный экономике страны ущерб может достичь 4 млрд долларов. Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб.