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Агентство Fitch оценило ущерб от землетрясений в Турции в 4 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:58

Ущерб экономике от землетрясений в Турции, вероятно, превысит 2 млрд долларов и может достичь 4 млрд. Такую оценку дает рейтинговое агентство Fitch Raitings.

Как отмечает Fitch, страховые убытки Турции будут в разы ниже, предположительно, на уровне 1 млрд долларов. Причина — низкое страховое покрытие в пострадавших регионах.

В частности, «Турецкий пул страхования на случай катастроф» (TCIP), который был создан после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах. На человеческие потери он не распространяется.

В ночь на 6 февраля в южных провинциях Турции и на севере Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. За ним последовало более 40 афтершоков. Днем 6 февраля был зафиксирован второй мощный толчок магнитудой 7,7.

По последним данным, в Турции погибло минимум 12 391 человек, еще 62 914 — пострадали. В Сирии число жертв от землетрясений составило 3508 человек.

Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.

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