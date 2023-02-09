Агентство Fitch оценило ущерб от землетрясений в Турции в 4 млрд долларов

Ущерб экономике от землетрясений в Турции, вероятно, превысит 2 млрд долларов и может достичь 4 млрд. Такую оценку дает рейтинговое агентство Fitch Raitings.
Как отмечает Fitch, страховые убытки Турции будут в разы ниже, предположительно, на уровне 1 млрд долларов. Причина — низкое страховое покрытие в пострадавших регионах.
В частности, «Турецкий пул страхования на случай катастроф» (TCIP), который был создан после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах. На человеческие потери он не распространяется.
В ночь на 6 февраля в южных провинциях Турции и на севере Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. За ним последовало более 40 афтершоков. Днем 6 февраля был зафиксирован второй мощный толчок магнитудой 7,7.
По последним данным, в Турции погибло минимум 12 391 человек, еще 62 914 — пострадали. В Сирии число жертв от землетрясений составило 3508 человек.