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Сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей. Предыдущий миллиард он заработал за 5 дней

Денис Ламехов
Сегодня в 19:41

Кассовые сборы ленты «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко превысили 6 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

Точная сумма, которую приводит агентство, — 6 000 970 184 рубля. Такого бокс-офиса не было еще ни у одной картины в истории кинотеатрального проката в России. Судя по всему, это не предел: в кинокомпании «Централ Партнершип» заявили, что фильм будут показывать в кино, «пока последний зритель его не посмотрит».

Стартовав 1 января, спустя десять дней «Чебурашка» обогнал по сборам «Холопа» Клима Шипенко (прежде — самый кассовый российский фильм в российском же прокате), еще через три дня — «Аватар» Джеймса Кэмерона (прежде — самый кассовый фильм в российском прокате в целом). Сборы последнего — 3,5 млрд рублей.

Пятимиллиардную отметку «Чебурашка» пересек 22 января. Чтобы преодолеть разрыв между сборами в 4 и 5 млрд, ему понадобилось всего пять дней. Рецензию на картину еще до старта проката опубликовал кинообозреватель «Афиши Daily» Евгений Ткачев — тогда ленте пророчили сборы в 4 млрд рублей.

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