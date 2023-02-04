Сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей. Предыдущий миллиард он заработал за 5 дней

Точная сумма, которую приводит агентство, — 6 000 970 184 рубля. Такого бокс-офиса не было еще ни у одной картины в истории кинотеатрального проката в России. Судя по всему, это не предел: в кинокомпании «Централ Партнершип» заявили, что фильм будут показывать в кино, «пока последний зритель его не посмотрит».