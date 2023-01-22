«Чебурашка» меньше чем за неделю заработал еще миллиард рублей. Всего прокат принес ему уже 5 млрд

Ранее «Чебурашка» стал первым в истории российского проката проектом, кассовые сборы которого преодолели рубеж в 4 млрд рублей. Эту сумму лента заработала к 16 января, а к 20 января — уже 4,5 млрд рублей.
Производственный бюджет картины составил 850 млн рублей.
До выхода «Чебурашки» самым кассовым фильмом в истории современного российского проката на протяжении 12 лет оставался фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,517 млрд рублей). В момент первого проката в России его посмотрели почти 13,5 млн зрителей.
«Чебурашка» также стал самым кассовым российским фильмом. Предыдущим лидером была комедия «Холоп» 2019 года (более 3 млрд рублей).
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям