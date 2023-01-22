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«Чебурашка» меньше чем за неделю заработал еще миллиард рублей. Всего прокат принес ему уже 5 млрд

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:08

К 22 января фильм «Чебурашка» всего собрал 5 014 058 052 рубля, следует из данных на сайте ЕАИС. Всего картину на текущий момент посмотрели более 16 млн человек, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее «Чебурашка» стал первым в истории российского проката проектом, кассовые сборы которого преодолели рубеж в 4 млрд рублей. Эту сумму лента заработала к 16 января, а к 20 января — уже 4,5 млрд рублей.

Производственный бюджет картины составил 850 млн рублей.

До выхода «Чебурашки» самым кассовым фильмом в истории современного российского проката на протяжении 12 лет оставался фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,517 млрд рублей). В момент первого проката в России его посмотрели почти 13,5 млн зрителей.

«Чебурашка» также стал самым кассовым российским фильмом. Предыдущим лидером была комедия «Холоп» 2019 года (более 3 млрд рублей).

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