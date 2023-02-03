Глава «Централ Партнершип»: кинорынку России потребуется 2–3 года, чтобы вернуться к уровню 2019-го

Верещагин отметил: «Проблема принудительной лицензии заключается в том, что мы вступаем на территорию авторских прав. <…> Речь же не только про аудиовизуальный контент, но и про ПО, компьютерные игры и т. д.

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Каким будет этот ответ, можно только гадать: отключение от зарубежных магазинов приложений, прекращение защиты нашего контента на иностранных платформах и т. д. То есть негативные последствия могут перекрыть положительный эффект от внедрения этого механизма».