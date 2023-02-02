США ввели визовые ограничения против талибов, ущемляющих права женщин

Госсекретарь Энтони Блинкен ввел визовые ограничения против представителей террористического движения «Талибан»*, которые связаны с ущемлением прав женщин. Об этом сообщает ТАСС.
Выдачу виз ограничат тем, кто «несет ответственность за притеснения женщин и девочек в Афганистане посредством проведения ограничительной политики и применения насилия или являются соучастниками этого».
В список попали нынешние и бывшие члены движения, запрещающие женщинам свободу самовыражения, члены силовых структур Афганистана и чиновники, настаивавшие на введении запрета на учебу женщин в университетах.
Блинкен заявил, что США решительно осуждает действия «Талибана». «США поддерживают афганский народ и по-прежнему привержены тому, чтобы делать все возможное для поощрения и углубления уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, включая женщин и девочек», — добавил он.
Придя к власти в августе 2021-го, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин. Однако затем они вводили все новые и новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины, поступать в университет и другое.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.