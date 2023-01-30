МОК: выступления России под нейтральным флагом хорошо зарекомендовали себя на Australian Open

Спустя несколько дней глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил, что российские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Но условие то же — речь идет только о тех атлетах, которые не занимались активной и публичной поддержкой спецоперации.