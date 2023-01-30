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МОК: выступления России под нейтральным флагом хорошо зарекомендовали себя на Australian Open

Виктория Шанина
Сегодня в 09:06

Международный олимпийский комитет (МОК) вновь выступил в поддержку участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх под нейтральным флагом, поскольку такая практика успешно сработала на турнире Australian Open. Соответствующее заявление появилось в твиттер-аккаунте комитета.

В сообщении отмечается, что такая концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и «отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open». Спортсмены из России и Беларуси соревновались под нейтральным флагом без какой‑либо идентификации страны.

МОК пишет, что выступления под нейтральным флагом также практикуются в велоспорте и ряде профессиональных лиг в Северной Америке и Европе. И в целом концепция хорошо себя зарекомендовала.

«Принципы, на которых основана эта концепция, соответствуют Олимпийской хартии и соблюдаются всеми Олимпийскими комитетами мира, включая тех, чьи страны пострадали от войны или другого вооруженного конфликта», — говорится в заявлении МОК.

Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в случае, если они не поддерживали спецоперацию на территории Украины. В Олимпийском комитете России рекомендацией МОК остались недовольны. Глава организации Станислав Поздняков заявил, что воспринимает предложение «как попытку сделать шаг в сторону спортсменов» и одновременно как «еще и два шага в противоположном направлении».

Спустя несколько дней глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил, что российские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Но условие то же — речь идет только о тех атлетах, которые не занимались активной и публичной поддержкой спецоперации.

Australian Open завершился 29 января. Победительницей женского турнира стала белоруска Арина Соболенко, а россиянин Карен Хачанов дошел до полуфинала среди мужчин. Среди юниорок победительницей стала российская теннисистка Алина Корнеева.

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