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Россиянка Алина Корнеева выиграла юниорский Australian Open

Виктория Шанина
Сегодня в 08:50

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом пишет Sports.ru.

Финальная встреча турнира продолжалась 3 часа и 18 минут. Она завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5 в пользу Корнеевой, посеянной на турнире под девятым номером. У Андреевой был седьмой номер посева.

Алина Корнеева и Мирра Андреева также выступали в парном разряде. Однако в полуфинале спортсменки проиграли японским теннисисткам.

Андреева теперь занимает 292-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету три титула на юниорском уровне и четыре победы на турнирах Международной федерации тенниса.

Корнеева находится на 553-й строчке, помимо победы на Australian Open в ее активе восемь титулов на юниорском уровне и один выигранный турнир ITF. Обеим девушкам по 15 лет.

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Алина Корнеева
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