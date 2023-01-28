Россиянка Алина Корнеева выиграла юниорский Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом пишет Sports.ru.
Финальная встреча турнира продолжалась 3 часа и 18 минут. Она завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5 в пользу Корнеевой, посеянной на турнире под девятым номером. У Андреевой был седьмой номер посева.
Алина Корнеева и Мирра Андреева также выступали в парном разряде. Однако в полуфинале спортсменки проиграли японским теннисисткам.
Андреева теперь занимает 292-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету три титула на юниорском уровне и четыре победы на турнирах Международной федерации тенниса.
Корнеева находится на 553-й строчке, помимо победы на Australian Open в ее активе восемь титулов на юниорском уровне и один выигранный турнир ITF. Обеим девушкам по 15 лет.