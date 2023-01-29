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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open

Виктория Шанина
Сегодня в 15:10

Экс-первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — одного из турниров «Большого шлема». Трансляцию финального матча вел «Чемпионат».

В заключительной игре турнира Джокович обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Встреча длилась чуть меньше трех часов.

Таким образом, на счету Новака Джоковича теперь 10 побед на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на Открытом чемпионате Франции.

Среди мужчин на турнире Australian Open Россию представляли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Медведев, будучи прошлогодним финалистом, впервые за пять лет не смог попасть и в 1/8 финала. Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале, а Хачанов дошел до полуфинала, но уступил Стефаносу Циципасу.

В юниорском Australian Open россияне в этот раз показали себя лучше. В финале сразились обе теннисистки из России — Алина Корнеева и Мирра Андреева. Победу по итогам трехчасовой игры одержала Корнеева.

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