Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open

Экс-первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — одного из турниров «Большого шлема». Трансляцию финального матча вел «Чемпионат».
В заключительной игре турнира Джокович обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Встреча длилась чуть меньше трех часов.
Таким образом, на счету Новака Джоковича теперь 10 побед на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на Открытом чемпионате Франции.
Среди мужчин на турнире Australian Open Россию представляли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Медведев, будучи прошлогодним финалистом, впервые за пять лет не смог попасть и в 1/8 финала. Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале, а Хачанов дошел до полуфинала, но уступил Стефаносу Циципасу.
В юниорском Australian Open россияне в этот раз показали себя лучше. В финале сразились обе теннисистки из России — Алина Корнеева и Мирра Андреева. Победу по итогам трехчасовой игры одержала Корнеева.