Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open

Среди мужчин на турнире Australian Open Россию представляли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Медведев, будучи прошлогодним финалистом, впервые за пять лет не смог попасть и в 1/8 финала. Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале, а Хачанов дошел до полуфинала, но уступил Стефаносу Циципасу.