Глава МОК допустил возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

В январе МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в случае, если они не поддерживали спецоперацию на территории Украины. В Олимпийском комитете России рекомендацией МОК остались недовольны. Глава организации Станислав Поздняков заявил, что воспринимает предложение «как попытку сделать шаг в сторону спортсменов» и одновременно как «еще и два шага в противоположном направлении».