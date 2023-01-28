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Глава МОК допустил возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

Виктория Шанина
Сегодня в 13:05

Российские и белорусские спортсмены, вероятно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, пишет издание Spiegel.

По словам Баха, «отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». «Миссия Международного олимпийского комитета — объединить всех спортсменов со всего мира», — сказал глава комитета.

Однако до соревнований могут допустить только тех спортсменов, которые не занимались активной поддержкой спецоперации на Украине, противореча тем самым миротворческой миссии МОК.

«Бойкот Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — добавил Томас Бах.

В январе МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в случае, если они не поддерживали спецоперацию на территории Украины. В Олимпийском комитете России рекомендацией МОК остались недовольны. Глава организации Станислав Поздняков заявил, что воспринимает предложение «как попытку сделать шаг в сторону спортсменов» и одновременно как «еще и два шага в противоположном направлении».

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Томас БахВадим ГутцайтСтанислав Поздняков
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