МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к Олимпийским играм, если они не поддерживали СВО

Международный олимпийский комитет порекомендовал допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в случае, если они не поддерживали специальную военную операцию на территории Украины. Об этом сообщили на сайте МОК.
По мнению организации, ни один атлет не должен быть отстранен от соревнований только из‑за его паспорта. Кроме того, олимпийское движение должно продолжить свои усилия по объедиению людей и борьбе с дискриминацией, отметили в МОК.
В связи с этим комитет предложил разрешить гражданам России и Беларуси участвовать в Олимпиадах в нейтральном статусе. Таким образом ряд спортсменов уже участвуют в профессиональных турнирах в Европе, США и Канаде.
Заявку каждого атлета предполагается рассматривать индивидуально. Для участия в Играх российские и беларусские спортсмены не должны «действовать вопреки миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну на Украине».
Также они в полной мере обязаны следовать мировому антидопинговому кодексу и соблюдать все необходимые правила, касающиеся его, а также уважать критерии допуска к соревнованиям и соблюдать их в ходе турниров.
В случае нарушений атлеты должны быть немедленно сняты с соревнований и отсранены от участия в них в будущем. На них могут быть наложены и другие санкции, которые МОК будет обсуждать отдельно.
В Олимпийском комитете России рекомендацией МОК остались недовольны. Глава организации Станислав Поздняков заявил, что воспринимает предложения «как попытку сделать шаг в сторону спортсменов» и одновременно как «еще и два шага в противоположном направлении».