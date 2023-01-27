Сериал по игре The Last of Us продлили на второй сезон

Стриминговая платформа HBO Max продлила сериал «Одни из нас» на второй сезон еще до завершения первого. Об этом пишет Variety со ссылкой на создателя игры The Last of Us Нила Дракманна, который выступил исполнительным продюсером шоу.
«Я польщен и откровенно ошеломлен тем, что так много людей прониклись нашим пересказом путешествия Джоэла и Элли. Сотрудничество с Крейгом Мазином, нашим невероятным актерским составом, съемочной группой и HBO превзошло мои и без того высокие ожидания. У нас появилась возможность сделать это снова, уже во втором сезоне», — сказал Дракманн.
На момент написания этой заметки вышло всего два эпизода экранизации The Last of Us из девяти. Премьера первой серии состоялась 16 января, некоторые сцены из нее снял российский режиссер Кантемир Балагов.
Пилотную серию проекта за первые сутки после релиза посмотрели 4,7 млн зрителей — это второй по величине дебют HBO после «Дома дракона». Эпизод получил рекордные рейтинги от зрителей на IMDb и Rotten Tomatoes.
Второй эпизод вышел 23 января и собрал за первые сутки 5,7 млн просмотров — на 22% больше, чем пилотный. Это самый большой рост аудитории драматического сериала ко второй неделе за всю историю оригинальных проектов HBO.