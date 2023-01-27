Сериал по игре The Last of Us продлили на второй сезон

«Я польщен и откровенно ошеломлен тем, что так много людей прониклись нашим пересказом путешествия Джоэла и Элли. Сотрудничество с Крейгом Мазином, нашим невероятным актерским составом, съемочной группой и HBO превзошло мои и без того высокие ожидания. У нас появилась возможность сделать это снова, уже во втором сезоне», — сказал Дракманн.