Первый эпизод сериала «The Last of Us» посмотрели 4,7 млн зрителей. Это второй по величине дебют HBO

«Мы очень рады, что поклонники игры смогут по-новому взглянуть на эту культовую историю. Поздравляем Крейга, Нила, блестящий актерский состав и съемочную группу, которые неустанно трудились, чтобы воплотить это шоу в жизнь. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники по всему миру насладятся оставшейся частью сезона», — сказал гендиректор HBO и HBO Max Кейси Блойс.