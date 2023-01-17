Первый эпизод сериала «The Last of Us» посмотрели 4,7 млн зрителей. Это второй по величине дебют HBO

Сериал по видеоигре The Last of Us стал вторым по величине дебютом HBO после «Дома дракона». Об этом сообщает Deadline.
Первый эпизод адаптации с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях посмотрели 4,7 млн зрителей на линейных каналах и HBO Max. Первый эпизод «Дома дракона» за сутки посмотрели почти 10 млн человек.
«Мы очень рады, что поклонники игры смогут по-новому взглянуть на эту культовую историю. Поздравляем Крейга, Нила, блестящий актерский состав и съемочную группу, которые неустанно трудились, чтобы воплотить это шоу в жизнь. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники по всему миру насладятся оставшейся частью сезона», — сказал гендиректор HBO и HBO Max Кейси Блойс.
16 января желающих посмотреть первый эпизод «The Last of Us» было так много, что сервис не выдержал наплыва и «сломался». Однако это не помешало сериалу получить рекордные рейтинги в онлайн-базах кино. На IMDb у новинки 9,6 балла из 10, на Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг достигает 96%.
Действие проекта развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.
Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.