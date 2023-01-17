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Первый эпизод сериала «The Last of Us» посмотрели 4,7 млн зрителей. Это второй по величине дебют HBO

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:03

Сериал по видеоигре The Last of Us стал вторым по величине дебютом HBO после «Дома дракона». Об этом сообщает Deadline.

Первый эпизод адаптации с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях посмотрели 4,7 млн зрителей на линейных каналах и HBO Max. Первый эпизод «Дома дракона» за сутки посмотрели почти 10 млн человек.

«Мы очень рады, что поклонники игры смогут по-новому взглянуть на эту культовую историю. Поздравляем Крейга, Нила, блестящий актерский состав и съемочную группу, которые неустанно трудились, чтобы воплотить это шоу в жизнь. Мы с нетерпением ждем, когда поклонники по всему миру насладятся оставшейся частью сезона», — сказал гендиректор HBO и HBO Max Кейси Блойс.

16 января желающих посмотреть первый эпизод «The Last of Us» было так много, что сервис не выдержал наплыва и «сломался». Однако это не помешало сериалу получить рекордные рейтинги в онлайн-базах кино. На IMDb у новинки 9,6 балла из 10, на Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг достигает 96%.

Действие проекта развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.

Подробности по теме
Кастинг, уважение к игре и музыка: реакция зрителей на первую серию «The Last of Us»
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