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В первую серию «The Last of Us» вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Недавно вышла первая серия шоу по видеоигре The Last of Us. Полностью снять ее должен был российский режиссер Кантемир Балагов, но из‑за творческих разногласий он покинул проект и был заменен Крейгом Мазиным.

В твиттере Балагова спросили, есть ли в первом эпизоде сцены, снятые им. Постановщик в ответ отправил эмодзи 🚘 и ✈. Судя всему, это кадры с побегом из города на машине и падением самолета.

Следом Балагов добавил, что 40% материала (примерно 16 минут) из первых 40 минут сериала — его работа.

Первую серию отсняла оператор Ксения Середа, которая приняла участие в проекте вместе с Балаговым.

Первый эпизод адаптации с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях посмотрели 4,7 млн зрителей на линейных каналах и HBO Max. «The Last of Us» получил рекордные рейтинги в онлайн-базах кино: 9,6 балла из 10 на IMDb и 96% пользовательского рейтинга на Rotten Tomatoes.

Действие сериала развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

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Кантемир БалаговКрейг МазинКсения СередаПедро Паскаль
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