В первую серию «The Last of Us» вошли сцены, снятые Кантемиром Балаговым

Недавно вышла первая серия шоу по видеоигре The Last of Us. Полностью снять ее должен был российский режиссер Кантемир Балагов, но из‑за творческих разногласий он покинул проект и был заменен Крейгом Мазиным.
В твиттере Балагова спросили, есть ли в первом эпизоде сцены, снятые им. Постановщик в ответ отправил эмодзи 🚘 и ✈. Судя всему, это кадры с побегом из города на машине и падением самолета.
Следом Балагов добавил, что 40% материала (примерно 16 минут) из первых 40 минут сериала — его работа.
Первый эпизод адаптации с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях посмотрели 4,7 млн зрителей на линейных каналах и HBO Max. «The Last of Us» получил рекордные рейтинги в онлайн-базах кино: 9,6 балла из 10 на IMDb и 96% пользовательского рейтинга на Rotten Tomatoes.
Действие сериала развивается через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.