Showtime показал тизер второго сезона «Шершней»

На ютьюб-канале телесети Showtime опубликовали тизер второго сезона «Шершней» — сериала Эшли Лайл и Барта Никерсона, рассказывающего о группе женщин, которые подростками попали в авиакатастрофу и выжили вдали от цивилизации.
Ролик демонстрирует, как одна из героинь с помощью гипнотерапии возвращается к тревожащим ее воспоминаниям о прошлом. Из них становится ясно, что девушкам некогда пришлось пережить зиму в лесах — и стать частью устрашающего культа.
Героини научились справляться с опасностями и потерями, столкнулись с многочисленными смертями и преступлениями. История их спасения стала самым мрачным из их секретов, и зрителям предстоит узнать о ней больше подробностей.
Первый тизер второго сезона опубликовали в сети в декабре. В нем, помимо уже знакомых по первому сезону Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристины Риччи и Джульетты Льюис, появятся новые актеры: Лорен Амброуз, Лив Хьюсон, Симона Кесселль и Элайджа Вуд.