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Showtime показал тизер второго сезона «Шершней»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

На ютьюб-канале телесети Showtime опубликовали тизер второго сезона «Шершней» — сериала Эшли Лайл и Барта Никерсона, рассказывающего о группе женщин, которые подростками попали в авиакатастрофу и выжили вдали от цивилизации.

Ролик демонстрирует, как одна из героинь с помощью гипнотерапии возвращается к тревожащим ее воспоминаниям о прошлом. Из них становится ясно, что девушкам некогда пришлось пережить зиму в лесах — и стать частью устрашающего культа.

Героини научились справляться с опасностями и потерями, столкнулись с многочисленными смертями и преступлениями. История их спасения стала самым мрачным из их секретов, и зрителям предстоит узнать о ней больше подробностей.

Сериал уже продлен на третий сезон после ошеломляющего успеха дебютных серий. Авторы шоу утверждают, что уже продумали все сюжетные линии вплоть до самого финала. О первом сезоне можно почитать в обзоре «Афиши Daily».

Первый тизер второго сезона опубликовали в сети в декабре. В нем, помимо уже знакомых по первому сезону Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристины Риччи и Джульетты Льюис, появятся новые актеры: Лорен Амброуз, Лив Хьюсон, Симона Кесселль и Элайджа Вуд.

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Кристина РиччиЛорен АмброузЭлайджа Вуд
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