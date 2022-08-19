Элайджа Вуд присоединится к актерскому составу сериала «Шершни»

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в кинофраншизе «Властелин колец», присоединится к актерскому составу сериала «Шершни». Об этом сообщил Deadline.

Вуд появится во втором сезоне шоу. Он сыграет Уолтера, преданного своему делу детектива, который бросит вызов Мисти так, как она не ожидает. Роль Мисти в «Шершнях» исполняет Кристина Риччи («Сонная лощина», «Монстр»).

Также в сериале снимаются Мелани Лински, Тони Сайпресс, Элла Пернелл, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Сэмми Ханратти, Стивен Крюгер, Уоррен Коул, Джульетт Льюис. В новых сериях зрители увидят Лорен Амброуз и Симону Кесселл.

Продолжение «Шершней» начнут снимать в конце августа в Ванкувере. Проектом по-прежнему занимаются Барт Никерсон и Эшли Лайл. Они рассказывают историю участниц школьной футбольной команды, переживших авиакатастрофу.

Группа девушек спаслась при крушении самолета, но оказалась вынуждена выживать в лесах Канады в течение 19 месяцев. Много лет спустя героини продолжают скрывать любой ценой, что происходило с ними в течение тех полутора лет.