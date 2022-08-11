Звезда «Дома с прислугой» Лорен Эмброуз снимется во втором сезоне «Шершней»

Американская актриса Лорен Эмброуз, известная по сериалу «Дом с прислугой» и фильму «Любовь и прочие обстоятельства», снимется во втором сезоне «Шершней». Об этом сообщил Independent.

Эмброуз сыграет роль взрослой Ванессы Палмер — одной из участниц футбольной команды, которая пережила авиакатастрофу и была вынуждена выживать в лесах Канады. Подростковую версию этого персонажа в шоу исполняет Лив Хьюсон.

Хьюсон и Эмброуз появятся во продолжении сериала, что может говорить о том, что Вэн (так подруги сокращенно зовут Ванессу Палмер) станет одной из центральных героинь нового сезона. Вероятно, шоу расскажет, как развивались отношения Ван и Таиссы в течение 19 месяцев скитаний, а также после спасения.

В первом сезоне уже было показано, что, повзрослев, Таисса вышла замуж за другую девушку. При этом в сериале не упоминалось, удалось ли остаться в живых Ванессе. Новость о присоединении Эмброуз к проекту может указывать на то, что героиня все-таки выжила, но по какой‑то причине перестала общаться со старыми подругами.

Сериал «Шершни» вышел на телеканале Showtime в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые 25 лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.

В начале сериала, придуманного Бартом Никерсоном и Эшли Лайл, четыре героини получают открытки со зловещим символом и угрозой раскрыть правду о давних событиях. После этого женщинам приходится объединиться, чтобы сохранить свою страшную тайну. Подробнее о «Шершнях» можно прочитать в обзоре «Афиши Daily».