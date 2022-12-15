Сериал «Шершни» продлили на третий сезон еще до выхода второго

Сериал «Шершни», который показывает телеканал Showtime, продлили на третий сезон еще до выхода второго — его серии начнут выходить 26 марта 2023 года. Об этом сообщил Deadline.
Первый сезон проекта еженедельно смотрели более чем 5 млн зрителей. Он получил семь номинаций на премию «Эмми» и положительные отзывы кинокритиков. На второй сезон сериал был продлен после показа первых пяти серий.
Спустя год руководство Showtime решило показать еще больше эпизодов «Шершней». Над ними будут работать продюсеры и шоураннеры Эшли Лайл, Барт Никерсон, а также Джонатан Лиско.
«Учитывая ошеломляющий успех „Шершней“ в первом сезоне и сдерживаемое ожидание второго сезона, мы хотели максимизировать импульс, анонсировав третий сезон сейчас. Амбиции шоу превзойдены только его исполнением, и я благодарю невероятную творческую команду, стоящую за ним», — сказал глава Showtime Крис Маккарти.
Он отметил, что сеть верит в способность сериала продолжать расти, а также в то, что «Шершни» «четко вписываются в бренд Showtime». Сериал, по словам Маккарти, имеет сложных антигероев и может стать хитовой франшизой.
В данный момент создатели «Шершней» занимаются подбором сценаристов, которые напишут эпизоды третьего сезона. Тем временем, в Ванкувере продолжаются съемки второго сезона.
Сериал «Шершни» вышел на телеканале Showtime в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые 25 лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.
В начале сериала, придуманного Никерсоном и Лайл, четыре героини получают открытки со зловещим символом и угрозой раскрыть правду о давних событиях. После этого женщинам приходится объединиться, чтобы сохранить свою страшную тайну. Подробнее о «Шершнях» можно прочитать в обзоре «Афиши Daily».
Ранее в декабре в сети появился тизер второго сезона. В нем, помимо уже знакомых по первому сезону Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристины Риччи и Джульетты Льюис, появятся новые актеры: Лорен Амброуз, Лив Хьюсон, Симон Кессель и Элайджа Вуд.