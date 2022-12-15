Сериал «Шершни» продлили на третий сезон еще до выхода второго

Сериал «Шершни» вышел на телеканале Showtime в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые 25 лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.