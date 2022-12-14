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Омбудсмен Москалькова: мобилизация завершена, а жалобы на нее продолжают поступать
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Несмотря на завершение частичной мобилизации в России, жалобы по этому вопросу продолжают поступать. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По ее словам, обращений по вопросами мобилизации много, «по военным вопросам — 60–70 обращений в день», а сама тема остается «очень тяжелой».

«Это вот эти звонки, они ужасные, надрывные, тяжелые», — сказала она. Мобилизационные мероприятия она назвала завершенными, «по крайней мере де-факто».

Москалькова отметила, что понимание «государственной задачи» и «конкретной личности» у нее и ее коллег есть, поэтому «стараемся сделать все возможное, чтобы выполнялся закон, чтобы не нарушались вопросы этики соблюдения этого закона». Она предложила провести ревизию всех законов, которые принимались для поддержки семей тех, кто принимает участие в российской спецоперации на территории Украины, а также посмотреть, что нужно еще принять.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным о завершении мобилизационного задания. 31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации.

Путин не стал подписывать указ о завершении мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что документ не нужен.

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ГосдумаМинобороны России
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Татьяна МоскальковаВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков
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