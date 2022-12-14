Омбудсмен Москалькова: мобилизация завершена, а жалобы на нее продолжают поступать

Москалькова отметила, что понимание «государственной задачи» и «конкретной личности» у нее и ее коллег есть, поэтому «стараемся сделать все возможное, чтобы выполнялся закон, чтобы не нарушались вопросы этики соблюдения этого закона». Она предложила провести ревизию всех законов, которые принимались для поддержки семей тех, кто принимает участие в российской спецоперации на территории Украины, а также посмотреть, что нужно еще принять.