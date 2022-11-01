Песков заявил, что мобилизация завершена. Указ президента не нужен

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент посоветовался с юристами и правовиками по вопросу, нужен ли указ. Оказалось, что такой документ не требуется.
«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал пресс-секретарь.
28 октября Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизационного задания. Министр обороны тогда заявил, что в зону боевых действий на территории Украины отправлены уже 82 тыс. человек, а 218 тыс. мобилизованных проходят подготовку.
31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем работу военкоматов по комплектованию ВС будут организовывать только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.