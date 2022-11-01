Реклама
Новости
Песков заявил, что мобилизация завершена. Указ президента не нужен
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:55

Дмитрий Песков заявил, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент посоветовался с юристами и правовиками по вопросу, нужен ли указ. Оказалось, что такой документ не требуется.

«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал пресс-секретарь.

28 октября Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизационного задания. Министр обороны тогда заявил, что в зону боевых действий на территории Украины отправлены уже 82 тыс. человек, а 218 тыс. мобилизованных проходят подготовку.

31 октября Минобороны РФ объявило о завершении призыва в рамках частичной мобилизации. В дальнейшем работу военкоматов по комплектованию ВС будут организовывать только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

расскажите друзьям
теги
Минобороны России
люди
Дмитрий ПесковСергей ШойгуВладимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»