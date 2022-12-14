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Бернар Арно все-таки сместил Илона Маска с первой строчки в списке богатейших людей мира
Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первую строчку в списке самых богатых людей мира. Его место теперь занимает исполнительный директор холдинга LVMH Бернар Арно, пишет Би-би-си.

В обновляемом списке Forbes, состояние Арно составляет 187,1 млрд долларов, а Маска — 176,8 млрд. Bloomberg оценивает состояние миллиардеров в 171 и 164 млрд долларов соответственно.

На третьем месте — индийский бизнесмен Гаутам Адани (134,8 млрд долларов по версии Forbes). Владелец Amazon и бывший лидер рейтинга Джефф Безос занимает четвертую строчку (115,7 млрд).

Неделю назад Бернар Арно уже сместил Илона Маска с позиции лидера рейтинга, однако через несколько часов вновь опустился на вторую строчку. С того момента его состояние увеличилось почти на 3 млрд долларов, а состояние Маска снизилось на 8 млрд.

Еще в январе этого года состояние Илона Маска превышало 300 млрд долларов. Большую часть этой цифры составляют акции Tesla, однако их стоимость начала активно падать, после того как бизнесмен купил Twitter, — инвесторы активно продают свои акции Tesla из‑за опасений, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию соцсети.

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Илон МаскБернар АрноДжефф Безос
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