Бернар Арно все-таки сместил Илона Маска с первой строчки в списке богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первую строчку в списке самых богатых людей мира. Его место теперь занимает исполнительный директор холдинга LVMH Бернар Арно, пишет Би-би-си.
На третьем месте — индийский бизнесмен Гаутам Адани (134,8 млрд долларов по версии Forbes). Владелец Amazon и бывший лидер рейтинга Джефф Безос занимает четвертую строчку (115,7 млрд).
Неделю назад Бернар Арно уже сместил Илона Маска с позиции лидера рейтинга, однако через несколько часов вновь опустился на вторую строчку. С того момента его состояние увеличилось почти на 3 млрд долларов, а состояние Маска снизилось на 8 млрд.
Еще в январе этого года состояние Илона Маска превышало 300 млрд долларов. Большую часть этой цифры составляют акции Tesla, однако их стоимость начала активно падать, после того как бизнесмен купил Twitter, — инвесторы активно продают свои акции Tesla из‑за опасений, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию соцсети.