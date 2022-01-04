Состояние Илона Маска вновь превысило 300 млрд долларов

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло 304,2 млрд долларов, передает Forbes.

Это произошло благодаря росту акций Tesla: компания сообщила, что поставила своим клиентам 936 172 электромобиля — это на 87% больше, чем годом ранее. Акции Tesla выросли более чем на 13% к закрытию рынка.

1 ноября 2021 года состояние Илона Маска уже перешагивало отметку в три сотни — тогда оно составило 311 млрд долларов. Он стал первым человеком, достигшим такого показателя.

Затем цифра упала ниже этой отметки, однако Маск оставался самым богатым человеком планеты. Впервые он стал им в конце сентября 2021 года.

Вслед за Илоном Маском идут основатель люксового конгломерата LVMH Бернар Арно (203,1 млрд долларов) и основатель Amazon Джефф Безос (196,3 млрд долларов).