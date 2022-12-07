Бернар Арно обошел Илона Маска в рейтинге богатейших людей мира. Но ненадолго

Владелец Twitter и Tesla Илон Маск ненадолго потерял статус богатейшего человека на планете. На первой строчке этого рейтинга оказался исполнительный директор холдинга LVMH Бернар Арно, пишет Reuters.
Состояние Илона Маска снизилось из‑за падения стоимости акций его компании Tesla. Тем не менее, сейчас бизнесмен вновь лидирует в постоянно обновляемом рейтинге богатейших людей мира Forbes, его состояние оценивается в 185 млрд долларов.
Бернар Арно, который теперь занимает вторую строчку рейтинга, отстает всего на 0,3 млрд долларов. Его состояние Forbes оценивает в 184,7 млрд.
На третьем месте — индийский бизнесмен Гаутам Адани (134,8 млрд долларов). Владелец Amazon и бывший лидер рейтинга Джефф Безос опустился на четвертую строчку (112 млрд).
Еще в январе этого года состояние Илона Маска превышало 300 млрд долларов. Большую часть этой цифры составляют акции Tesla, однако их стоимость начала активно падать после того, как бизнесмен купил Twitter — инвесторы активно продают свои акции Tesla из‑за опасений, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию соцсети.