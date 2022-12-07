Бернар Арно обошел Илона Маска в рейтинге богатейших людей мира. Но ненадолго

Еще в январе этого года состояние Илона Маска превышало 300 млрд долларов. Большую часть этой цифры составляют акции Tesla, однако их стоимость начала активно падать после того, как бизнесмен купил Twitter — инвесторы активно продают свои акции Tesla из‑за опасений, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию соцсети.