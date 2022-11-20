Трамп за несколько часов после разблокировки в твиттере набрал 24 млн подписчиков

20 ноября на бывшего президента США Дональда Трампа в твиттере подписались более 24 млн пользователей, следует из данных сервиса SocialBlade. До блокировки его читали более 88 млн юзеров.
На данный момент его обгоняет действующий американский президент Джо Байден: на его личный аккаунт подписаны 36,4 млн пользователей, на президентский — 27,5 млн. У еще одного экс-президента — Барака Обамы — 133,2 млн.
Основатель Tesla и SpaceX, глава Twitter Илон Маск имеет 117,3 млн подписчиков. Следом идут Джастин Бибер (113,7 млн), Кэти Перри (108,8 млн) и Рианна (107,2 млн).