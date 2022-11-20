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Трамп за несколько часов после разблокировки в твиттере набрал 24 млн подписчиков
Рустам Абдуллин
Вчера в 13:39

20 ноября на бывшего президента США Дональда Трампа в твиттере подписались более 24 млн пользователей, следует из данных сервиса SocialBlade. До блокировки его читали более 88 млн юзеров.

На данный момент его обгоняет действующий американский президент Джо Байден: на его личный аккаунт подписаны 36,4 млн пользователей, на президентский — 27,5 млн. У еще одного экс-президента — Барака Обамы — 133,2 млн.

Основатель Tesla и SpaceX, глава Twitter Илон Маск имеет 117,3 млн подписчиков. Следом идут Джастин Бибер (113,7 млн), Кэти Перри (108,8 млн) и Рианна (107,2 млн).

После штурма Капитолия сторонниками Трампа в начале 2021 года Twitter вслед за другими платформами навсегда лишил Трампа личной страницы, объяснив это тем, что его посты провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил руководство соцсети в конце октября. Недавно он спросил пользователей, стоит ли разблокировать Трампа, и 55% проголосовали за разблокировку.

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