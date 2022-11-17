В твиттере появятся длинные посты

Какой будет максимальный объем твита по символам, пока неизвестно. В настоящее время в соцсети можно писать посты до 280 знаков.
На протяжении долгого времени в соцсети можно было писать сообщения объемом в 140 символов. Однако в 2017 году руководство Twitter решило увеличить размер в два раза.
За это время он успел разблокировать страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысить стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включить в нее синюю галочку верификации.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям