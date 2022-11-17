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В твиттере появятся длинные посты
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:02

Американский предприниматель Илон Маск объявил о скором появлении в твиттере функции создания длинных постов.

Какой будет максимальный объем твита по символам, пока неизвестно. В настоящее время в соцсети можно писать посты до 280 знаков.

На протяжении долгого времени в соцсети можно было писать сообщения объемом в 140 символов. Однако в 2017 году руководство Twitter решило увеличить размер в два раза.

В конце октября Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил руководство соцсети.

За это время он успел разблокировать страницу Канье Уэста (а еще пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам), повысить стоимость подписки Twitter Blue с пяти до восьми долларов и включить в нее синюю галочку верификации.

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