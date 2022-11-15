Следствие проверяет видео с казнью предполагаемого экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Следственные органы проверяют видео с предполагаемым убийством «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера». Об этом пишет РБК со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.
«Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала омбудсмен.
Ранее группа членов Совета по правам человека при президенте России попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить видео казни предполагаемого бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Правозащитники попросили ответить на ряд вопросов: в частности, достоверна ли запись, кто ее автор, совершен ли над человеком самосуд, и если да, как это квалифицируется с правовой точки зрения?
«У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он „предатель“, есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в Средневековье, должно быть следствие», — отметила член СПЧ Ева Меркачева.
12 ноября в телеграм-канале Grey Zone, который, по данным правозащитников, связывают с ЧВК «Вагнер», появилось видео с мужчиной, голова которого привязана скотчем к подобию наковальни. Он представляется Евгением Нужиным 1967 года рождения и говорит, что «отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских». 4 сентября, по его словам, он «осуществил свой план».
«11 ноября находился на улице Киева, когда получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — сказал Нужин, после чего неизвестный наносит ему несколько ударов кувалдой по голове.
Нужин родом из города Перевоз Нижегородской области, в 1999 году был осужден на 24 года лишения свободы за убийство человека, из‑за неудачного побега ему затем добавили 4 года заключения. Об этом он рассказал украинскому журналисту Юрию Бутусову после пленения.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой», которая «смотрится на одном дыхании». «В данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется „Собаке — собачья смерть“», — сказал он.
14 сентября в телеграм-канале «ВЧК ОГПУ» появилось видео с человеком, внешне похожим на Пригожина, который вербует одетых в форму заключенных людей в ЧВК «Вагнер» для участия в российской спецоперации. Из слов мужчины, «чудовищно похожего на Евгения Викторовича» (так заявили в «Конкорде»), следует, что в рядах ЧВК согласившиеся на участие не будут иметь права дезертировать или сдаться в плен. Несколько членов Совета по правам человека попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях заключенные участвуют в боевых действиях и правдива ли информация об их участии.
«Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — ответил тогда Пригожин. Через неделю Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В Кремле Пригожина называли «болеющим душой за то, что происходит», а также «вносящим большой посильный вклад».