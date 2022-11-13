«Он не нашел счастья в Украине»: Пригожин прокомментировал видео «казни экс-бойца ЧВК»

Евгений Пригожин прокомментировал видео казни предполагаемого бывшего бойца ЧВК «Вагнера» Евгения Нужина. Ответ бизнесмена и основателя организации опубликовала пресс-служба группы «Конкорд» во «ВКонтакте».
Накануне в телеграм-каналах появилось видео с мужчиной, голова которого привязана скотчем к подобию наковальни. Он представляется Евгением Нужиным 1967 года рождения и говорит, что «отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских». 4 сентября, по его словам, он «осуществил свой план».
«11 ноября находился на улице Киева, когда получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — сказал Нужин, после чего неизвестный наносит ему несколько ударов кувалдой по голове.
«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется „Собаке — собачья смерть“. Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», — заявил Пригожин в ответ на запрос издания «Народные новости». По данным «Коммерсанта», оно входит в медиагруппу «Патриот» самого бизнесмена.
Нужин родом из города Перевоз Нижегородской области, в 1999 году был осужден на 24 года лишения свободы за убийство человека, из‑за неудачного побега ему затем добавили четыре года заключения. Об этом он рассказал украинскому журналисту Юрию Бутусову после пленения.
14 сентября в телеграм-канале «ВЧК ОГПУ» появилось видео с человеком, внешне похожим на Пригожина, который вербует одетых в форму заключенных людей в ЧВК «Вагнера» для участия в российской спецоперации. Из слов мужчины, «чудовищно похожего на Евгения Викторовича» (так заявили в «Конкорде»), следует, что в рядах ЧВК согласившиеся на участие не будут иметь права дезертировать или сдаться в плен. Несколько членов Совета по правам человека попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях заключенные участвуют в боевых действиях и правдива ли информация об их участии.
В Кремле Пригожина называли «болеющим душой за то, что происходит», а также «вносящим большой посильный вклад».