Несколько членов СЧП обратились к Бастрыкину из‑за видео «казни экс-бойца ЧВК»

14 сентября в телеграм-канале «ВЧК ОГПУ» появилось видео с человеком, внешне похожим на Пригожина, который вербует одетых в форму заключенных людей в ЧВК «Вагнер» для участия в российской спецоперации. Из слов мужчины, «чудовищно похожего на Евгения Викторовича» (так заявили в «Конкорде»), следует, что в рядах ЧВК согласившиеся на участие не будут иметь права дезертировать или сдаться в плен. Несколько членов Совета по правам человека попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях заключенные участвуют в боевых действиях и правдива ли информация об их участии.