Несколько членов СЧП обратились к Бастрыкину из‑за видео «казни экс-бойца ЧВК»

Группа правозащитников, состоящих в Совете по правам человека при президенте России, обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из‑за видео казни предполагаемого бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Текст обращения в своем телеграм-канале выложила правозащитница Екатерина Винокурова.
Она перечислила вопросы, на которые правозащитники просят получить ответы в ходе проверки.
- «Действительно ли Евгений Анатольевич Нужин (1967 года рождения) отбывал наказание в колонии? Находится ли он сейчас в колонии или покинул ее на каком‑то основании? Жив ли этот человек?»
- «Кто именно изображен на видео? Является ли этот человек Нужиным Евгением Анатольевичем?»
- «Что на самом деле произошло на видео? Была ли совершена над человеком внесудебная расправа в жестокой форме? Кто является фигурантом записи, кроме этого человека?»
- «Кто является автором записи, где и когда она была сделана, и по чьей инициативе произошло ее распространение?»
- «Как квалифицируется это с правовой точки зрения?»
«У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он „предатель“, есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в Средневековье, должно быть следствие», — добавила член СПЧ Ева Меркачева изданию РБК. Она напомнила, что самосуд и казни в России запрещены, и Владимир Путин «открыто много раз говорил» против смертной казни.
12 ноября в телеграм-канале Grey Zone, который, по данным правозащитников, связывают с ЧВК «Вагнер», появилось видео с мужчиной, голова которого привязана скотчем к подобию наковальни. Он представляется Евгением Нужиным 1967 года рождения и говорит, что «отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских». 4 сентября, по его словам, он «осуществил свой план».
«11 ноября находился на улице Киева, когда получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить», — сказал Нужин, после чего неизвестный наносит ему несколько ударов кувалдой по голове.
Нужин родом из города Перевоз Нижегородской области, в 1999 году был осужден на 24 года лишения свободы за убийство человека, из‑за неудачного побега ему затем добавили 4 года заключения. Об этом он рассказал украинскому журналисту Юрию Бутусову после пленения.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой», которая «смотрится на одном дыхании». «В данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется „Собаке — собачья смерть“», — сказал он.
14 сентября в телеграм-канале «ВЧК ОГПУ» появилось видео с человеком, внешне похожим на Пригожина, который вербует одетых в форму заключенных людей в ЧВК «Вагнер» для участия в российской спецоперации. Из слов мужчины, «чудовищно похожего на Евгения Викторовича» (так заявили в «Конкорде»), следует, что в рядах ЧВК согласившиеся на участие не будут иметь права дезертировать или сдаться в плен. Несколько членов Совета по правам человека попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях заключенные участвуют в боевых действиях и правдива ли информация об их участии.
В Кремле Пригожина называли «болеющим душой за то, что происходит», а также «вносящим большой посильный вклад».