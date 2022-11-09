Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей

После публикации документ раскритиковал руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин. В открытом письме он указал, что документ предполагает установление дополнительного контроля над культурой, а все, не связанное с сохранением традиционных ценностей, окажется под запретом. «А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — задается вопросом глава СТД.