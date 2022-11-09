Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей

Владимир Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно определению, указанному в документе, традиционные ценности — это «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство».
К таковым ценностям документ относит: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. С ними в этом списке — высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.
Угрожают традиционным ценностям, как утверждается в указе: отдельные СМИ, США и другие недружественные государства, некоторые транснациональные корпорации и НКО, ряд лиц и организаций на территории России (каких именно, не уточняется), а также экстремистские и террористические организации.
Эти структуры, говорится в документе, деструктивно воздействуют на идеологию россиян, насаждают им «чуждую и разрушительную систему ценностей». Как именно? Согласно указу, через отрицание патриотизма и служения Отечеству, ценностей крепкой семьи и естественного продолжения жизни, созидательного труда и позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Традиционная семья разрушается с помощью «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», сказано там.
В январе 2022 года был опубликован проект президентского указа о сохранении традиционных ценностей. В нем среди прочего предлагалось «обеспечить моральное лидерство России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей», отстаивать позицию, что «брак — союз мужчины и женщины», воспитывать детей «в духе традиционных ценностей» и защитить русский язык от нецензурной лексики.
После публикации документ раскритиковал руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин. В открытом письме он указал, что документ предполагает установление дополнительного контроля над культурой, а все, не связанное с сохранением традиционных ценностей, окажется под запретом. «А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — задается вопросом глава СТД.
Калягина поддержали руководители российских театров, которые заявили, что действующих правовых актов достаточно для регулирования культурной политики. А принятие указа в таком виде «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине».
В середине февраля Минкульт приостановил обсуждение проекта, объяснив это необходимостью «новых подходов к подготовке и обсуждению документа», позволяющих учесть все поступившие замечания. В октябре замсекретаря Совбеза Олег Храмов обвинил в саботаже политики по традиционным ценностям либералов и ряд деятелей культуры.