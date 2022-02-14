Минкульт приостановил обсуждение проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

Министерство культуры приостановило обсуждение проекта основ государственной политики по сохранению традиционных ценностей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — указано в сообщении министерства.

В Минкульте уточнили, что документ прошел обсуждения с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку.

Однако, по заявлению министерства, в обществе и профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. «На сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — уточнили в ведомстве.

На этапе общественного обсуждения проекта поступило 1479 отзывов. За документ на портале правовой информации проголосовали 100 760 пользователей портала, против — 78 928.

Информация о разработке проекта указа президента России, регулирующего политику в области традиционных ценностей, появилась в январе 2022 года. «Афиша Daily» подробно рассказывала о документе.

Вскоре после этого руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин опубликовал открытое письмо с заголовком «Кому это нужно?», в котором поставил под сомнение необходимость дополнительных мер регулирования культурной политики в стране.

Калягина поддержали руководители российских театров. Среди них — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков и другие.