перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роспотребнадзор создал «ультрачувствительную» систему для распознавания COVID-19 на ранних стадиях 12:02
SJ Objio/Unsplash
В России выявили 180 456 новых случаев COVID-19 11:56
Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Супербоула 11:32
Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире Олимпиады 10:22
Минкульт приостановил обсуждение проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей 10:09
Умер Айван Райтман, режиссер «Охотников за привидениями» и «Джуниора» 9:41
MARVEL Россия/YouTube
«Ты открыл портал между вселенными»: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа» 9:37
Посмотрите первый тизер сериала по вселенной «Властелина Колец» 8:38
Killing Joke анонсировали новый EP и выпустили трек «Lord of Chaos» — первый за семь лет Вчера в 20:41
«Иноекино» выпустит «Криминальное чтиво» в повторный прокат весной 2022-го Вчера в 19:38
Конькобежка Ангелина Голикова взяла бронзу Олимпиады на 500-метровке Вчера в 18:55
Валиева — в короткой программе Игр, новый альбом Trentemøller и другие новости дня
Вчера в 18:25 дайджест
Умерла озвучившая Умку и Антошку актриса дубляжа Маргарита Корабельникова Вчера в 16:53
Американские ученые выявили белок, который может защищать от шизофрении Вчера в 16:38
Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпийских играх в Пекине Вчера в 15:51
Telesport/YouTube
Российский биатлонист Латыпов взял бронзу Олимпиады в гонке преследования Вчера в 15:28
Trentemøller выпустил новый альбом «Memoria» Вчера в 14:59
Канье Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2». Все из‑за конфликта с Питом Дэвидсоном Вчера в 14:50
ЛеБрóн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА Вчера в 14:14
Российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в мужской эстафете на Олимпиаде Вчера в 13:44
Отключить рекламу

Минкульт приостановил обсуждение проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

Денис Ламехов
Сегодня в 10:09

Министерство культуры приостановило обсуждение проекта основ государственной политики по сохранению традиционных ценностей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — указано в сообщении министерства.

В Минкульте уточнили, что документ прошел обсуждения с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку.

Однако, по заявлению министерства, в обществе и профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. «На сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — уточнили в ведомстве.

На этапе общественного обсуждения проекта поступило 1479 отзывов. За документ на портале правовой информации проголосовали 100 760 пользователей портала, против — 78 928.

Информация о разработке проекта указа президента России, регулирующего политику в области традиционных ценностей, появилась в январе 2022 года. «Афиша Daily» подробно рассказывала о документе.

Вскоре после этого руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин опубликовал открытое письмо с заголовком «Кому это нужно?», в котором поставил под сомнение необходимость дополнительных мер регулирования культурной политики в стране.

Калягина поддержали руководители российских театров. Среди них — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков и другие.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минкультуры
Афиша Daily
Люди
Александр Калягин
Владимир Урин
Константин Хабенский
Андрей Могучий
Виктор Рыжаков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить