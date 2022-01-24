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Борьба с «культом эгоизма» войдет в государственную политику защиты традиционных ценностей

Денис Ламехов
Сегодня в 20:59

Министерство культуры опубликовало проект указа президента России, регулирующего политику в области «традиционных ценностей». Документ появился на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас он находится на стадии экспертизы и сбора отзывов.

Указ получил название «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Его заявленная база — Конституция России, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России и закон «О стратегическом планировании», указано в документе.

Что такое «традиционные ценности»?

Согласно тексту документа, это нравственные ориентиры, которые формируют взгляды жителей России на мир и передаются от поколения к поколению. Они лежат в основе российской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны.

Среди таких ценностей авторы указа называют жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, приоритет духовного над материальным, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческую память и единство народов страны.

Почему государство хочет их сохранять?

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества деструктивной идеологии, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России ‎в мировую историю и культуру», — говорится в указе.

Распространение деструктивной идеологии влечет за собой ряд рисков. Среди них — «причинение ущерба нравственному здоровью людей», «распространение аморального образа жизни», «ослабление государствообразующего русского народа, создания условий для межнациональных и межконфессиональных конфликтов, разрушения системы ценностно-смысловых координат русского языка», а также негативные последствия для российской государственности и институтов власти.

Как оно намерено это делать?

Согласно документу, препятствовать этому способно сохранение и укрепление традиционных ценностей. Оно, в свою очередь, требует решения определенного перечня проблем. Среди них — совершенствование нормативной базы, усиление контроля за господдержкой культурно-образовательных мероприятий, «развитие и совершенствование форм и методов управления информационным пространством» России.

Здесь же — совершенствование форм и методов образования и воспитания, деятельности научных учреждений с целью пресечения фальсификации истории и, наконец, совершенствование форм и методов деятельности правоохранительных органов в обозначенной указом сфере.

Дальнейшее развитие событий, согласно документу, может стать позитивным или негативным. Положительный сценарий будет реализован, если государство проведет системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей, «выработанных в ходе тысячелетней истории России». Он предполагает рост защищенности граждан страны от угроз и рисков, связанных с распространением деструктивной идеологии.

Негативный сценарий, напротив, реализуется при отсутствии госполитики в сфере традиционных ценностей, говорится в документе. В этом случае угрозы и риски возрастают.

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Для решения проблем авторы указа предлагают набор целей и задач. В перечне можно увидеть «обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей», отстаивание позиции «брак — союз мужчины и женщины», защиту от внешнего информационно-психологического воздействия.

Воспитание «в духе традиционных ценностей» названо ключевым элементом государственной культурно-образовательной политики. Отдельное внимание уделено необходимости защиты русского языка — в том числе от нецензурной лексики.

Для координации работы различных ведомств в сфере охраны ценностей необходимо создать отдельный орган, говорят составители документа. Реализация политики в сфере традиционных ценностей не требует выделения дополнительных средств, но предполагает распределение уже имеющихся в соответствии ‎с приоритетами, установленными указом.

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