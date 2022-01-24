Борьба с «культом эгоизма» войдет в государственную политику защиты традиционных ценностей

Министерство культуры опубликовало проект указа президента России, регулирующего политику в области «традиционных ценностей». Документ появился на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас он находится на стадии экспертизы и сбора отзывов.

Указ получил название «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Его заявленная база — Конституция России, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России и закон «О стратегическом планировании», указано в документе.

Что такое «традиционные ценности»?

Согласно тексту документа, это нравственные ориентиры, которые формируют взгляды жителей России на мир и передаются от поколения к поколению. Они лежат в основе российской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны.

Среди таких ценностей авторы указа называют жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, приоритет духовного над материальным, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческую память и единство народов страны.