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The Guardian: Джонсон не стал переизбираться на пост премьера, опасаясь потерять доход
Виктория Шанина
Сегодня в 14:35

Борис Джонсон снял свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять ежегодный доход в размере примерно 11,3 млн долларов в случае поражения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информированные источники в индустрии развлечений.

Такую прибыль Джонсон получает от публичных выступлений, а также с продаж своих мемуаров. Поражение на выборах могло бы негативно повлиять на его репутацию, из‑за чего политик лишился бы своих доходов.

После того как Борис Джонсон ушел в отставку в июле, он начал сотрудничать с различными агентствами в сфере развлечений. В частности, Endeavour, которой управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль.

По словам собеседником The Guardian, близких к Эмануэлю, агентство ясно дало понять Джонсону, что в случае победы Риши Сунака (главного конкурента Джонсона на выборах, который в итоге и стал премьер-министром) их сотрудничество прекращается, так как интерес к его публичным выступлениям сократился бы примерно в два раза. Без Endeavour Борис Джонсон зарабатывал бы в несколько раз меньше.

Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года по сентябрь 2022 года. Он покинул эту должность на фоне секс-скандала вокруг бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера.

После Джонсона премьер-министром стала Лиз Трасс. Однако 20 октября она заявила, что покидает должность спустя шесть недель после вступления в нее. Трасс отметила, что пришла к власти в период «большой экономической и международной нестабильности».

После Трасс было три кандидата на эту должность: лидер палаты общин Пенни Мордонт, Борис Джонсон и Риши Сунак. Мордонт и Джонсон сняли свои кандидатуры 24 октября. На следующий день Карл III назначил на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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