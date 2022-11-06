The Guardian: Джонсон не стал переизбираться на пост премьера, опасаясь потерять доход

Борис Джонсон снял свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять ежегодный доход в размере примерно 11,3 млн долларов в случае поражения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информированные источники в индустрии развлечений.
Такую прибыль Джонсон получает от публичных выступлений, а также с продаж своих мемуаров. Поражение на выборах могло бы негативно повлиять на его репутацию, из‑за чего политик лишился бы своих доходов.
После того как Борис Джонсон ушел в отставку в июле, он начал сотрудничать с различными агентствами в сфере развлечений. В частности, Endeavour, которой управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль.
По словам собеседником The Guardian, близких к Эмануэлю, агентство ясно дало понять Джонсону, что в случае победы Риши Сунака (главного конкурента Джонсона на выборах, который в итоге и стал премьер-министром) их сотрудничество прекращается, так как интерес к его публичным выступлениям сократился бы примерно в два раза. Без Endeavour Борис Джонсон зарабатывал бы в несколько раз меньше.
Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года по сентябрь 2022 года. Он покинул эту должность на фоне секс-скандала вокруг бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера.