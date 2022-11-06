The Guardian: Джонсон не стал переизбираться на пост премьера, опасаясь потерять доход

По словам собеседником The Guardian, близких к Эмануэлю, агентство ясно дало понять Джонсону, что в случае победы Риши Сунака (главного конкурента Джонсона на выборах, который в итоге и стал премьер-министром) их сотрудничество прекращается, так как интерес к его публичным выступлениям сократился бы примерно в два раза. Без Endeavour Борис Джонсон зарабатывал бы в несколько раз меньше.