Британский премьер Борис Джонсон уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Эту информацию подтвердил Sky News высокопоставленный источник. А по информации Би-би-си, Джонсон сделает официальное заявление об отставке уже сегодня, 7 июля.

Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей партии. Предполагается, что это произойдет в октябре.

Ранее многие британские политики начали требовать отставки Бориса Джонсона. Более 50 чиновников ушли со своих постов на всех уровнях правительства, включая глав Минфина и Минздрава Великобритании.

Так, новый министр образования Мишель Донелан подала в отставку всего спустя 36 часов пребывания на посту. К протесту против Джонсона присоединился даже кот Ларри, который живет на Даунинг-стрит.

Волнения в британском кабмине начались из‑за скандала вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который домогался двоих мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Даунинг-стрит признал, что Джонсон был в курсе обвинений против Пинчера еще в 2019 году, но, тем не менее, назначил его на правительственный пост в феврале 2020-го.