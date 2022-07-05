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Главы минфина и минздрава Великобритании ушли в отставку «из‑за потери доверия» к Борису Джонсону

Дарья Мельникова
Вчера в 23:33

Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из‑за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — написал Сунак в твиттере, прикрепив письмо премьеру.

В нем политик заявил, что в ходе подготовки к совместному выступлению, посвященному экономической ситуации, ему стало ясно, что их подходы к делу «в корне отличаются». «Мне грустно покидать правительство, но я пришел к выводу, что мы не можем продолжать в том же духе», — заключил он.

В свою очередь Джавид подчеркнул в соцсетях, что покинул пост «из‑за потери доверия» к Джонсону. В В письме к премьеру экс-министр здравоохранения заявил, что он, как и народ Великобритании ожидает честности от своего правительства.

«Тон, который вы задаете как лидер, и ценности, которые вы представляете, отражаются на ваших коллегах, вашей партии и, в конечном счете, на стране. <…> Возможно, мы не всегда были популярны, но мы были компетентны в том, чтобы действовать в национальных интересах. К сожалению, в нынешних обстоятельствах общественность приходит к выводу, что мы не являемся ни тем, ни другим. Вотум доверия в прошлом месяце показал, что большое количество наших коллег согласны с этим. Это был момент для смирения, хватки и нового направления. Однако я с сожалением должен сказать, что мне ясно, что эта ситуация не изменится под вашим руководством», — завершил он.

За полчаса до отставки министров Джонсон выступил с извинениями в связи с последним скандалом вокруг своего выдвиженца в парламентской фракции консерваторов. «Оглядываясь назад, я понимаю, что это было неправильно. Я приношу извинения всем, на ком это негативно сказалось», — сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. 52-летний политик в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.

Associated Press отмечает, что когда об этом стало известно, объяснения правительства неоднократно менялись. Изначально министры заявили, что Джонсон не знал об обвинениях в отношении Пинчера, когда в феврале нанимал его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

Однако позже пресс-секретарь премьер-министра заявил, что Джонсон знал об этом, но «ситуация либо была разрешена, либо дело не дошло до официальной жалобы». Это заявление не устроило высокопоставленного сотрудника МИД Саймона Макдональда.

«Господин Джонсон был лично проинформирован о начале и итогах расследования. Была подана „формальная жалоба“. С этими утверждениями „разобрались“ только в том смысле, что расследование было завершено; господин Пинчер не был оправдан», — сказал он, отметив, что неправильно называть эти сообщения безосновательными.

Ранее в Великобритании прошло голосование по вотуму недоверия Джонсону из‑за вечеринок в разгар локдауна. Премьер-министра поддержали 211 членов Палаты общин от Консервативной партии, против высказались 148. Таким образом Джонсон сохранил свой пост по меньшей мере на ближайший год. Тем не менее, как отмечают СМИ, результат голосования может нанести ему серьезный политический ущерб.

Вотум недоверия получали и другие премьер-министры Великобритании: Маргарет Тэтчер, Тереза Мэй, Джон Мейджор. Они ушли в отставку вскоре после голосования.

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